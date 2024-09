Damit verabschiedet sich das Freibad nach dem Sonntag, 15. September, und das Hallenbad begrüßt Badegäste ab Dienstag, 17. September. In der Woche vom 9. bis zum 15. September ist das Freibad von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Technische Revision

Am 17. September startet das Hallenbad im Schul- und Sportzentrum Hohenberg in die Herbstsaison. „Nach einer technischen Revision in der Sommerpause ist das Hallenbad bestens gerüstet, um Sie ab dem 17. September willkommen zu heißen. Auch der Schul- und Vereinssport kehrt ab dem 16. September zurück und bringt wieder Leben in das Bad“, teilen die Stadtwerke mit.

Die Öffnungszeiten des Hallenbads sind Dienstag bis Freitag 13 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 8 bis 21 Uhr.