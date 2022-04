1 Bevor das Becken für Schwimmer freigegeben wird, muss das Balinger Freibad noch auf Vordermann gebracht werden. Eröffnung ist voraussichtlich am 7. Mai. Foto: Maier

Der Endspurt läuft, bis die Freibäder in Balingen in die Saison starten. Den Anfang macht das Freibad Balingen am Samstag, 7. Mai – sofern das Wetter mitspielt. Eine Woche später ist das Streichener Bad dran.















Balingen - Eine gute Nachricht für Schwimmer: Die Preise der städtischen Freibäder, die zuletzt 2019 erhöht wurden, bleiben auch 2022 gleich.

Im Freibad Balingen kostet eine Einzelkarte für Erwachsene weiterhin 4,20 Euro, Schüler zahlen die Hälfte. Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet 34 Euro, für Schüler und ermäßigt 15 Euro. Für Dauerkarten zahlen Erwachsene 77 Euro, Schüler 31 Euro. Für Dauerkartenbesitzer ist in den Bädern Engstlatt und Streichen ein ermäßigter Eintrittspreis fällig.

Probleme gibt es laut der Stadtverwaltung im Bäderbereich dadurch, dass Stellen nicht besetzt sind. Wenn eine Auszubildende als volle Arbeitskraft eingesetzt wird, fehlen noch 50 Prozent Stellenanteile. Deshalb kann das Freibad Engstlatt erst geöffnet werden, wenn der Betrieb im Eyachbad eingestellt wird oder die DLRG Engstlatt/Bisingen den Dienst übernimmt. Das Engstlatter Bad soll nach Plan am 4. Juni geöffnet werden.

Die Schließung der Freibäder in Balingen und Engstlatt erfolgt mit Ende der Sommerferien, in diesem Jahr am 11. September, während das Streichener Bad je nach Witterung Ende August oder Anfang September dichtgemacht wird.

Das Eyachbad sowie die Eyachsauna werden ab dem 6. Juni geschlossen und zum Ende der Sommerferien am 12. September wieder geöffnet. Das Lehrschwimmbecken Längenfeld, welches für Schul- und Vereinsbelegungen zur Verfügung steht, wird vom 9. Juli bis 11. September geschlossen.

Das Lochenbad Weilstetten wird nach Absprache mit der Ortschaftsverwaltung und den Stadtwerken für den Badebetrieb ab dem 4. Mai beziehungsweise für Schul- und Vereinsbelegungen ab dem 9. Juli bis 11. September geschlossen.

Das Lehrschwimmbecken Frommern steht mit Öffnung der Freibäder ausschließlich für Schul- und Vereinsbelegungen zur Verfügung und wäre wie das Lehrschwimmbecken Längenfeld geschlossen.

2020 Probleme mit Reservierungssystem

Aufgrund der Pandemie konnte das Freibad Balingen 2021 erst am 6. Juni geöffnet werden, die Bäder in Engstlatt und Streichen am 12. Juni. Die Anzahl der Badegäste war beschränkt, eine Registrierung erforderlich. Zum Vergleich: 2021 wurden im Freibad Balingen 21 200 Besucher gezählt; 2018 waren es 60 211, in Engstlatt 7587 gegenüber 15 659 im Jahr 2019, in Streichen 5079 gegenüber 9853.

Besucherzahl schrumpft deutlich

Ein Problem: Viele Personen buchten 2020 einen Platz über das Reservierungssystem, erschienen dann aber nicht im Bad. Die Tickets konnten nicht verkauft werden. Das hatte zur Folge, dass Badegästen der Einlass verwehrt wurde, obwohl es augenscheinlich freie Plätze gab. 2021 wurde ein zahlungspflichtiger Online-Shop eingeführt, doch klappte anfangs die Bezahlung per Kreditkarte nicht.

Nicht alle kommen mit Online-Shop zurecht

An der Infothek im Rathaus sowie auf der Ortschaftsverwaltung Engstlatt wurden Verkaufsstellen eingerichtet. Es erfolgte dort eine manuelle Registrierung. "Aufgrund der Beschwerden der ›Frühschwimmer und -innen‹, welchen in den meisten Fällen eine EDV-technische Ausstattung fehlte, wurde zusätzlich an den Kassen die Möglichkeit eröffnet, für den Vormittags-Tarif Karten zu erwerben", sagt Familienamtsleiter Harry Jenter.

Für das laufende Jahr erwartet Jenter, dass voraussichtlich alle Corona-Auflagen wegfallen. Bleiben soll hingegen der Online-Shop, in dem ausschließlich Tageskarten zu haben sind. Dauer-, Zehner- oder Familienkarten sind an den Kassen der Freibäder oder in der Ortschaftsverwaltung Engstlatt zu kaufen. Besucher können ein Tagesticket online oder an der Kasse erwerben.

2021 sind die Eintrittsgelder durch die Beschränkung der Besucherzahlen drastisch zurückgegangen. Demgegenüber haben sich die Kosten und damit der Zuschussbedarf deutlich erhöht – für das Balinger Freibad beträgt er für 2021 331 195 Euro, für Engstlatt 118 127 und für Streichen 97 729 Euro.

Hoher Personalbedarf durch Corona

Die Personalkosten sind im Freibad Balingen von 141 258 im Jahr 2019 auf 222 458 Euro 2021 gestiegen. Das spiegelt den höheren Zeitaufwand durch die Umsetzung des Corona-Hygienekonzepts wider. Die Betriebskosten des Balinger Freibads bewegten sich unter dem Niveau der Vorjahre.