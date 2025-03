Bäckermeister Dominik Lehmann aus Gutach: Er will die Deutsche Meisterschaft

„Das war schon eine lange Zeit, 14 bis 15 Monate nur Schule“, sagt Dominik Lehmann gleich zu Beginn des Gesprächs mit unserer Redaktion. Die Zeit hat er für die Vorbereitungen auf die Prüfungen gebraucht und keinen Urlaub gemacht. Wenn er dann anschließend drei Tage in Paris ist, denkt man zunächst an Erholung, aber nein: Dominik Lehmann hat sich mit Leib und Seele seinem Beruf verschrieben und war gemeinsam mit zwölf anderen Bäckern auf „Trendtour“. Die Inspiration zu der Fahrt sei von der Bäckergenossenschaft gekommen, so Lehmann.

Es sei sehr interessant gewesen, am zweiten Tag seien sie zwölf Kilometer durch Paris gelaufen und überall hätten sie kleine Bäckereien entdeckt. Das liege auch an den Bestimmungen in Frankreich, nach denen sich eine Bäckerei nur traditionelle Bäckerei nennen dürfe, wenn alle angebotenen Produkte vor Ort gebacken werden. Viele Bäckereien seien auch „gläsern“, das heißt man habe zusehen können, wie produziert wird. Und die Einstellung der Franzosen zum Essen sei eine ganz andere als die der Deutschen, sie würden sich viel mehr mit der Qualität des Essens auseinandersetzen, hat er beobachtet .

Interessant war die Tour durch Paris für Dominik Lehmann natürlich auch in Hinblick auf seine Vorbereitungen für die deutsche Meisterschaft der Bäckermeister am 20. Mai in Düsseldorf auf der IBA, der Leitmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks. Dafür werden auf der Messe Schaubackstuben eingerichtet. Das ist auch eine Herausforderung, denn man könne sich nicht auf den Backofen vorher einstellen und jeder Ofen backt anders, so Lehmann.

Bei der Meisterschaft treten Zweierteams gegeneinander an. Dominik Lehmann wird gemeinsam mit einer Klassenkameradin im Team um den Titel kämpfen. Dafür haben sie sich schon während der gemeinsamen Zeit auf der Bäckerakademie im Meisterkurs vorbereitet und jetzt getrennt in den jeweiligen Backstuben.

Seine Kollegin wird das geforderte Schaustück übernehmen, erzählt Dominik Lehmann, er konzentriere sich auf Plunder und Brote. Das Thema der Prüfung lautet in diesem Jahr Leidenschaft. Wie er und seine Kollegin das umsetzen werden, bleibt bis zur Prüfung ein Geheimnis, auf jeden Fall werden sie etwas kreieren, „was außergewöhnlich ist, was man nicht jeden Tag sieht.“

Dominik Lehmanns Vater, Dorfbeck Karl-Heinz Wöhrle, ist der Stolz auf seinen Sohn, der die verschiedenen Prüfungen und Ausbildungen in kürzester Zeit absolviert hat, anzumerken. Er selber hat die Vorbereitung für die Meisterprüfung in Abendkursen gemacht.

Dominik Lehmann wird in diesem Jahr im elterlichen Betrieb in Gutach arbeiten, denn dort wird er gebraucht. Einerseits wird der Produktionsbereich der Bäckerei am Langenbacher Weg in Gutach groß umgebaut und dann steht auch der Umbau und der Umzug der Hornberger Filiale im Herbst an (wir berichteten). Doch dann heißt es für Dominik Lehmann wieder: hinaus in die Welt und andere Betriebe kennenlernen, bevor er irgendwann das elterliche Unternehmen übernimmt.