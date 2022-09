3 Auch wenn die Stimmung hier ausgelassen scheint: Nach Lachen ist aktuell kaum einem zu mute. Foto: Kuster

Kreis Rottweil - "Das nimmt beinahe schon existenzbedrohende Ausmaße an", eröffnet Dietmar Keller die Diskussion in seiner Bäckereifiliale "’S Backkörble" in Marschalkenzimmern. Mit ihm am Tisch sitzen seine Frau Karin, der Obermeister der Bäcker-Innung Tuttlingen-Rottweil Daniel Link, Bäcker Ralf Geiger aus Villingendorf und der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais.

Mit seiner Aussage meint Keller nicht nur die exorbitant steigenden Preise für Strom, Rohstoffe und Sprit, auch wenn die für sich schon schwer in das Gewicht fallen: Für seinen Strom habe er noch günstige Konditionen erhalten, diese liefen aber zum Jahresende hin aus. Danach müsse er bei 375 Megawatt mit einer Kostensteigerung von rund 850 Prozent rechnen.

Nahversorgung in Gefahr?

Am meisten machten sich die Bäcker aber Sorgen um die künftige Nahversorgung: Vor 15 Jahren, so Link, habe es noch rund 15 000 Bäckereiunternehmen in Deutschland gegeben; inzwischen seien es nur noch knapp 8000. Geiger stellt die grimmige Prognose: "Das Bäckerhandwerk wird keine zehn Jahre mehr überleben." Jedenfalls die Dorfläden würden eliminiert.

Dafür gebe es mehrere Gründe: "Seit der Corona-Pandemie kaufen die Menschen anders ein und gehen bevorzugt zum Discounter." Kein Wunder, meint Keller, wenn nur zwei Kunden gleichzeitig in den Laden durften und der Rest draußen frieren musste. "Da sind sie natürlich lieber zum Supermarkt gegangen. Dort durften mehrere rein, es war warm und sie waren versorgt." Viele von ihnen seien nach der Lockerung der Pandemievorschriften nicht wieder gekommen.

Ungewisse Zukunft

Geiger findet, das Land müsse sich dringend die Frage stellen, wie es seine Bevölkerung in Zukunft versorgen wolle – vor allem, wenn diese so ungewiss ist. Was passiert, wenn die Grenzen wieder dicht sind? Corona wieder kommt? Die EU zusammenbricht? Was ist mit Putin und der Lage zwischen Taiwan und China? Was, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht?

"Wer soll die Leute versorgen, wenn von außen nichts mehr kommt?", fragt Geiger. Ein weiteres Plädoyer für kleine regionale Bäckereien: Im Kriegsfall würden sie die Nahversorgung nach wie vor gewährleisten. Denn: "Je größer ein Betrieb ist, desto einfacher kann er vernichtet werden", so Geiger.

"Discounter sind keine Produzenten"

Das sei etwas überspitzt, sagt Daniel Link. Er ist überzeugt, dass sich die Nahversorgung durchsetzen wird. "Discounter produzieren nichts, sie sind nur Händler", so Link. "Sie erhalten Ware. Wenn es aber nun keine Produzenten mehr gibt, dann sind auch bei ihnen die Regale leer."

Ein weiteres Problem mache sich an anderer Front bemerkbar: Die Zahl der Meister und Gesellen werde immer weniger, so Link. Auch die Gründungskultur nehme weiter ab. "Das ist ein großer Kulturverlust. Jeder Bäcker hat seine eigenen Spezialitäten."

Schilderungen wie diese hört Karrais oft und das Problem der zurückgehenden zahlen von Gründern und Selbstständigen ist ihm nicht unbekannt. "Keiner hat mehr Bock auf diesen immensen Aufwand bei wenig Rückhalt." Auf das Problem habe man zu lange nicht reagiert oder es angeprangert.

Übertriebene Bürokratie

Dietmar Keller sieht noch weitere Herausforderungen für die Bäcker: ausufernde Regularien, Richtlinien und bürokratische Hürden, mit denen er und seine Kollegen sich tagtäglich auseinandersetzen müssen: Allergenliste, Kassen und Kassenbon-Pflicht, Anträge, Dokumentationen und diverse Prüfungen sind nur ein paar Beispiele davon.

Geiger ergänzt, dass im Jahr rund 900 neue Regularien und Gesetze dazukämen und 300 alte wieder wegfallen. Blieben trotzdem noch knapp 600 an der Zahl, die es zu beachten gelte – normalerweise. "Wer soll da noch den Überblick behalten?" fragt er erbost. Keller sagt resigniert, dass er schon lange den Versuch aufgegeben habe, alles richtig zu machen. "Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Der Tag hat nur 24 Stunden und ich nur zwei Hände."

Zudem seien die Leidtragenden meist diejenigen mit direktem Kundenkontakt: "Da wird die Verkäuferin angeschnauzt, weil die Brezel jetzt fünf Cent mehr kostet", so Keller. Aber auch mit bösen E-Mails und anonymen Google-Bewertungen müssen sich die Bäcker auseinandersetzen. Bei manchen anonymen Online-Bewertungen habe er gar Anzeige erstattet.

Mindestlohn und Entlastung

Wie es bis zum Jahresende hin und im kommenden Jahr weiter gehen soll, ungewiss. Das Energiekostendämpfungsprogramm (EKDP) wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) seien bereits vom Tisch. Für 2023 soll es zwar laut Geiger ein Programm der KfW-Bank geben, aber das müsse man wie die Corona-Soforthilfe zurückzahlen – mit Zinsen und Steuern. "Am Fairsten wäre es, wenn man das Darlehen wenigstens als Abschreibung deklarieren könnte", so Geiger.

Hinzu kommt die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ab kommenden Oktober. "Dem Mädel, das studiert und freitags bei mir am Geschirrspüler steht, drück ich bald zwölf Euro pro Stunde in die Hand. Was soll ich da der festangestellten Verkäuferin mit Steuerklasse fünf bezahlen?" Karrais stimmt zu, dass der Mindestlohn keine besonders gute Entscheidung gewesen sei, die SPD diesen damals aber unbedingt wolle.

Was EKDP und EEG angehe, ja, die seien vom Tisch. Änderungen könnte es laut Karrais aber möglicherweise in Hinblick auf die Sache mit den Darlehen geben: "Es wird zumindest eine Anpassung der Steuergesetzgebung in dieser Hinsicht diskutiert." Er werde die Kritikpunkte und Anregungen mitnehmen und auch bei seinen Kollegen im Bundestag ansprechen.