1 Hans Steger backt ein Mal in der Woche für die Tuninger auf Vorbestellung. Foto: Bieberstein

In der Tuninger Backstube kehrt wieder Leben ein.















Link kopiert

Tuningen - Nachdem die Bäckerei Steger vor zehn Jahren an den Felsenbeck abgegeben wurde und sich dieser vor einem Jahr aus Tuningen zurückzog, ist man bei der Familie Steger unverändert auf der Suche nach einem neuen Bäcker in Tuningen. Der Standort mitten im Ort ist ideal und neben dem Metzger hat man optimale Voraussetzungen hierzu.

Nachdem sich noch kein Nachfolger finden konnte, und man den Laden nicht komplett leer stehen lassen möchte, bietet man nun immer wieder Spezialitäten aus dem Hause Steger an. "Wir haben ein Kleingewerbe angemeldet und wollen die Tuninger nicht im Stich lassen", so die Eheleute Marianne und Hans Steger. Allerdings läuft alles auf Vorbestellung und man öffnet dann auch nur ein Mal in der Woche.

Ziel: Neuer Betreiber finden

Die Hauptspezialität der Stegers ist das Tuninger Hörnle und die Nachfrage ist groß. In der Adventszeit gab es die verschiedensten Weihnachtskekse, Früchte- und Apfelbrot und Christstollen. Auch die selbstgefertigten Müsliriegel sind gefragt. Zu Silvester ging es rund in der Backstube. Dann hieß es Silvesterringe zu backen denn Sport- und Albverein luden zum Silvesterpaschen ein, aber auch bei vielen Familien gehört der aus feinstem Hefeteig gebackene Silvesterring zum Jahresbeginn.

Die Stegers sind zwar im Rentenalter aber man merkt ihnen an, dass sie unverändert Spaß an ihrer Arbeit haben. Das erklärte Ziel ist natürlich wieder einen festen Bäcker zu gewinnen und so hofft man, dass die Lücke in nächster Zeit wieder geschlossen werden kann.