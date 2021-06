3 Verkaufsleiterin Bettina Rieger. Foto: Schwark

Der Duft von frisch gebackenem Brot kann so betörend sein! Der Geschmack muss aber all das einhalten, was der Duft versprochen hat. Gut bekömmlich soll das Brot auch noch sein. Sich eine ganze Weile frisch halten, das soll es außerdem. Wie geht denn das, und bitte möglichst mit Rohstoffen aus der unmittelbaren Umgebung? Die das unbedingt wissen wollen, und die keine Antwort auf diese Frage für die letzte halten: die gibt es, und sie haben eine starke Niederlassung ganz in der Nähe.

Freudenstadt - Ein wenig selbst-ironisch bezeichnen sie sich in der Backstube auf dem Horber Hohenberg als "Brotverbesserer", aber übertrieben ist das letztlich nicht. Denn es gibt innerhalb der Produktion bei Bäcker Saur eine Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ideen werden ausgetauscht, ausprobiert, anschließend kritisch beurteilt. Es wird kein Zufall sein, dass sie kürzlich die Goldmedaille des deutschen Brotinstituts für ihr "Dinkelbrot hell" erhalten haben. Von Saurs Kundschaft weiß man, dass "Dinkel hell" gerne zum Toasten verwendet wird und als beliebtestes Brot für die Vesperbox der Kinder gilt.

Was für neue Erkenntnisse oder alte Überlieferungen haben zu dieser Sonderstellung beigetragen? Zum Dinkel gleich mehr, aber zunächst: Dieses Dinkelbrot ist ein "Zwei-Nächte-Brot", so hat man das Vorgehen in Horb getauft, das im Normalbetrieb für drei oder vier Brotsorten angewendet wird. Das bedeutet, man macht nicht auf schneller-höher-weiter. Stattdessen lässt man dem Brotteig Zeit, sich zu entfalten. Wenn am Tag eins angerührt wird, ruht alles zunächst. Am Tag zwei kann vielleicht ein Laib geformt werden, der weiter ruht. Aber erst am Tag drei wird gebacken.

Was Dinkel alles kann

In den Rohstoffen, die man dafür benutzt – hauptsächlich Mehl, Wasser, Salz – sind Substanzen bereits erhalten, die natürliche Prozesse in Gang setzen. Je nach Brotsorte muss vielleicht eine bestimmte Menge vom Sauerteig hinzu, den man selbst im Vorfeld aus Mehl und Wasser fermentiert hat, aber Hefe braucht man unter Umständen kaum (und chemische Zusätze erst recht nicht). Was man braucht, ist die richtige Umgebung und Zeit, damit der Teig ruhen kann – wobei er in Wahrheit die ganze Zeit vor sich hinarbeitet. Er schlüsselt Eiweißketten auf. Er reift und entwickelt Aromen. Dabei wird er magenfreundlicher und schmackhafter.

Es gibt sogar Rohstoffe, die so gute Naturhefe enthalten, dass der sie enthaltende Teig so gut wie alleine arbeitet – man muss nur für die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit sorgen. Das ist beispielsweise beim "Wilde-Kartoffel-Brot" der Fall. Aber zurück zum Dinkel, der wertvollen, bekömmlichen und gluten-ärmeren Weizensorte, die in Europa fast untergegangen wäre. Was geht noch alles damit? Bei Bäcker Saur macht man daraus nicht nur das prämierte "Dinkelbrot hell", sondern beim Kleingebäck auch Dinkis – Brötchen mit einem knusprigen Dom – Laugenstangen, Kornknacker oder Knoten, auch Fußbälle genannt. Bei den Broten gibt es Dinkeljoghurt (das beliebteste Brot aus dieser Backstube), in der Grillsaison Baguette und das ganze Jahr über abwechselnd verschiedene Vollkornbrote, stets auch eine Sorte mit Körnern darauf. Vor dem Süßen macht man natürlich auch nicht Halt: Je nach Jahreszeit gibt es aus Dinkel die Schoko-Muffins, Amerikaner oder Quarkbällchen, und zum Wochenende Rührkuchen mit Früchten der Saison.