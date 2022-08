Bäckerei Plaz in Eutingen

1 Bäckermeister Tobias Plaz (rechts) und sein Kollege Stefan Molitor in der frisch renovierten Schau-Bäckerei treibt eine Sorge um: "Was kriegen wir noch gebacken, wenn die Energiepreise explodieren?" Foto: Lück

Was sind das für Zeiten! Da haben sich die Bäckereien durch Corona durchgehangelt, jetzt der Energiepreisschock. Bäckermeister Tobias Plaz kann bei der aktuellen Lage nicht so gut schlafen.















Eutingen - Gaspreis um bis zu 300 Prozent erhöht, Strompreis zum Teil auch. Die Schlagzeilen an einem sonnigen Tag in der Bäckerei Plaz. Bäckermeister Tobias Plaz sagt: "Das alles lässt mich nicht mehr so gut schlafen!"