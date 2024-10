1 Im Netto in Schömberg betreibt die Bäckerei Krachenfels eine Filiale. Foto: Marschal

Die Bäckerei Krachenfels ist insolvent. Wie geht es mit den Filialen in Dotternhausen und Schömberg weiter?









Die Bäckerei Krachenfels hat am Donnerstag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das hat das Amtsgericht Villingen-Schwenningen bekannt gegeben. Auch im Schlichemtal unterhält die Bäckerei mit Sitz in Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) zwei Filialen: Eine im Norma in Schömberg und eine im Netto in Dotternhausen.