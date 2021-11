1 Die Einkaufsströme haben sich in Richtung Supermarkt entwickelt. Die Bäckerei Felsenbeck schließt ihre Filiale in Tuningen. Foto: Bieberstein

Zum Ende der Pachtfrist schließt die Bäckerei Felsenbeck ihre Filiale in Tuningen. Grund für die Entscheidung sei das Einkaufsverhalten, welches sich weg von der Ortsmitte hin zu den Supermärkten verlagert habe.















Link kopiert

Tuningen -

Nach fast zehn Jahren hat die Bäckerei Felsenbeck mit Hauptsitz in Spaichingen den Tuninger Standort am Sonntag geschlossen. 2012 hatte man die Traditionsbäcker Steger übernommen und den Verkaufsraum komplett umgebaut. Eine große Ladentheke aber auch zahlreiche Sitzplätze für das Cafe wurden im modernen Stil eingebaut und Anfangs wurde dies auch bestens angenommen. Allerdings hat sich in den zehn Jahren auch vieles in Tuningen verändert, das Konkurrenzangebot ist durch die weitere Angebote in Tuningen größer geworden.

Strategische Entscheidung

Bei Felsenbeck sei es eine strategische Entscheidung gewesen, den Standort zum Ablauf der Pachtfrist zu schließen, zudem habe man aktuell noch Personalprobleme so dass die Entscheidung fiel, bereits jetzt den Standort aufzugeben. Die Mitarbeiterin und die Wochenend-Aushilfen kommen in anderen Filialen unter.

Aus Sicht von Felsenbeck ist der Standort in der Ortsmitte nicht optimal, eine weitaus größere Frequenz habe man bei den Supermärkten oder wie in Tuningen gegeben, direkt bei der Tankstelle zur Autobahnabfahrt. Man konzentriere sich jetzt auf die besser frequentierten Standorte im Netz von Felsenbeck.

Für Einzelhandel engagieren

Seitens der Tuninger Gemeindeverwaltung sieht man diese Entwicklung kritisch. Man müsse um jedes Einzelhandelsgeschäft kämpfen, man hat jedoch nur eine begrenzte Einflussmöglichkeit, so Bürgermeister Ralf Pahlow. Aber man ist sich natürlich auch im klaren, dass Tuningen nach wie vor eine gute Versorgung von Backwaren hat.

Die Vermieter Hans und Marianne Steger wünschen sich möglichst schnell einen neuen Bäcker in ihrem Haus. Schließlich handelt es sich um eine Traditionsbäckerei welche über vier Generation für die Grundversorgung in Tuningen verantwortlich war. Wenn alle Stricke reißen, ist man jedoch auch offen für Mieter mit anderen Leistungsangeboten. Wichtig sei es, das Ladengeschäft baldmöglichst wieder mit Leben zu füllen.