1 Einbrecher waren in einer Bäckerei in Triberg am Werk. (Symbolfoto) Foto: Stein

In die Filiale einer Bäckerei in Triberg ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in eine Bäckereifiliale in der Triberger Hauptstraße eingebrochen. Dies gab die Polizei am Montag in einer Mitteilung bekannt.