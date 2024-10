Bäckerei in Rottweil

1 Das Team der Bäckerei Mink mit Handwerkskammerpräsident Werner Rottler (von links), Helga, Eugen und Julia Mink, Dagmar Englerth-Lacher, Thimo Schweizer, Martina Volk, Claudia Delkof, Mahamed Abaadir, Johann Filp und Angelika Zahn. Nicht mit dabei war Manfred Schneider. Foto: Siegmeier

Gerade kleinere Bäckereien haben es mitunter nicht leicht – in Rottweil aber hat die Bäckerei Mink nun ganz besonderen Grund zum Feiern.









Seit 140 Jahren werden in der Waldtorstraße 21 bei der Bäckerei Mink Backwaren produziert. 1884 eröffnete Josef Mink seine Backstube mit Verkaufsgeschäft, seither wurde der Betrieb in guter Familientradition immer an den männlichen Nachkommen weitergegeben. Auf Josef folgte Eugen und dann Erich Mink.