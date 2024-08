1 Am Hauptstraßenkreuz tut sich was. Foto: Otto

Nach monatelanger Schließung gibt es eine erfreuliche Entwicklung in der Rottweiler Stadtmitte.









Die aktuelle Personalnot in etlichen Bereichen hatte sich viele Monate lang auch mitten am Hauptstraßenkreuz in Rottweil sichtbar niedergeschlagen: Die dortige Bäckerei-Filiale des Sternenbäck in zentraler Lage war geschlossen – seit ihrer Eröffnung unter der Sternenbäck-Flagge 2021 schon zum wiederholten Mal.