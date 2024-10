Bäckerei in Rottenburg

1 Die Sternenbäck-Filiale in der Rottenburger Königstraße ist von den Schließungen betroffen. Foto: Angela Baum

Die Bäckereikette Sternenbäck schließt im Zuge eines Insolvenzverfahrens alle Filialen in Baden-Württemberg – darunter zwei in der Rottenburger Innenstadt. Damit endet eine Firmengeschichte, die vor über 250 Jahren hier in der Region ihren Anfang nahm.









Link kopiert



Geschäftsführer Frank Winter gab vergangene Woche bekannt, dass alle 34 Filialen der Traditionsbäckerei Sternenbäck geschlossen werden – darunter auch die beiden Standorte in Rottenburg in der Tübinger Straße und in der Königstraße.