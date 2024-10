So geht es mit den Sternenbäck-Filialen weiter

Bäckerei in Donaueschingen

So werden auch die beiden Donaueschinger Filialen der Meister­bäckerei Schneckenburger nach dem jetzt anlaufenden Umbau aussehen. Sie werden in den Räumen der früheren Sternenbäck-Filialen öffnen.

Aus der Sternenbäck-Havarie geht der Standort Donaueschingen aus Kundensicht unbeschadet hervor. Die Geschäfte in Donaueschingen werden unter neuer Regie weitergeführt. Einkäufer können sich auf komplett neugestaltete Geschäfte an der Bahnhofstraße 12, gegenüber dem Bahnhof, sowie an der Dürrheimer Straße 49 einstellen.