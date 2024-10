Bäckerei in Balingen: Droht dem Lieblingslädle das Aus?

1 Das „Schweizers Lieblingslädle“ in Balingen Foto: Silke Thiercy

Die Bäckerei Schweizer ist bald Geschichte. Der Traditionsbetrieb wird zum Jahreswechsel vom Backhaus Mahl übernommen. Schweizer hat mit dem „Lieblingslädle“ auch eine Verkaufsstelle in Balingen. An der hat Mahl aber kein Interesse.









Die Öffnungszeiten sind seit einigen Wochen eingeschränkt, nachmittags ist der Laden zu. An der Eingangstür hängt ein Plakat: „Mitarbeiter gesucht“. Am Personalmangel liegt es aber nicht, dass es mit dem „Lieblingslädle“ in der Oberen Kirchstraße 10 in Balingen womöglich nicht weitergeht.