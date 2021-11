1 Die Bäckerei Tritschler zieht sich aus Dauchingen zurück, die Filiale an der Vorderen Straße bleibt geschlossen. Foto: Preuß

Bäckerei Tritschler hat ihre Filiale an der Vorderen Straße geschlossen.















Dauchingen - Die Infrastruktur in der Gemeinde bröckelt weiter: Die Bäckerei Tritschler hat ihre Filiale an der Vorderen Straße geschlossen und wird sie auch nicht wiedereröffnen. Über die Gründe hüllt sich Inhaber Cosimo Schioppa in Schweigen. Weder auf telefonische Anfrage noch auf die erbetene E-Mail mit Fragen gab es eine Antwort. Klar ist, dass sich die Filiale in Dauchingen starker Konkurrenz im Ort stellen musste: Die Bäckerei Fleig bietet handwerklich hergestellte Backwaren und Kuchen "Made in Dauchingen" an, hinzu kommt eine Filiale eines größeren Konkurrenten in den Räumen eines Discounters.

Die 1954 von Emil Tritschler in Stuttgart gegründete Bäckerei siedelte 1957 nach St. Georgen über und 1963 schließlich nach Villingen in die Görlitzer Sraße. Dort besteht noch heute das Hauptgeschäft mit der Bäckerei. Klaus Tritschler übernahm 1993 den gesamten Betrieb und die Verantwortung für die seinerzeit knapp 70 Mitarbeiter. 2017 erfolgte der Verkauf an Schioppa. Der Betrieb betreibt derzeit sechs Filialen, unter anderem in Obereschach und Schwenningen.