Bäcker von der Schwäbischen Alb: Preisgekrönter Albbäcker - Beckabeck ist vor allem der Heiner

5 Handwerk mit Charakter. Heiner Beck in seiner Backstube. Foto: Horst Haas

Sein Kerngeschäft ist das Backen, sagt Heiner Beck. Doch er ist auch ein Erfinder. Zum Beispiel wird sein Betrieb auf der Alb immer klimafreundlicher und wächst. Dabei hat es Beck gar nicht auf das Größerwerden abgesehen.









Link kopiert



Beim Vorzeigebäcker herrscht akutes Chaos. Ins Büro vom Chef gelangt man noch am geschicktesten durch die Backstube, in der die Leute gerade auf- und umräumen. Es ist später Vormittag, der Schwall an Broten und Brezeln ist längst vom Hof. Auf- und umgeräumt wird gerade aber sowieso beim Beckabeck. Der Firmensitz in Römerstein-Böhringen auf der Schwäbischen Alb ist eine Baustelle, der Haupteingang dicht. Heiner Beck kann sich Schöneres vorstellen. Wegen der Kisten, die überall stehen, aber auch wegen der Bürokratie. Dabei hat er sich die Baustelle ja sozusagen selbst gebacken. Der Fünf-Millionen-Euro-Anbau ist ein Ergebnis seines Erfolgs.