So schnell ging es mit der neuen Filiale

Bäcker Link im Rewe-Markt in Trossingen

1 Albert Schnee, Inhaber des Rewe-Marktes, und Daniel Link stehen vor dem neu gestalteten Café in der neuen Bäckereifiliale Link in Trossingen im Rewe-Markt an der Butschstraße. Foto: Franziska Müller

Mit gleich drei Neuerungen ist die Trossinger Bäckerei Link ins neue Jahr gestartet.









Link kopiert



Firmeninhaber Daniel Link hat die Bäckereifiliale samt Café im Rewe-Markt in der Butschstraße übernommen und beliefert an vier Tagen die Woche den Hofladen Meßner in Schura mit Backwaren.