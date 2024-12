Bäcker in Heiligenzimmern

1 Der Verkaufsladen an der Ortsdurchfahrt ist zu. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Die Heiligenzimmerner Verkaufsstelle der Brothandwerker GmbH ist ab sofort geschlossen. Der Grund dafür ist die Insolvenz des Unternehmens aus Sulz.









Wer samstags frische Brötchen oder Brot vor Ort kaufen will, steht in Heiligenzimmern jetzt vor verschlossener Tür: Benjamin Bonk und Sebastian Gaux, die Inhaber der Sulzer Firma Brothandwerker GmbH, ließen wissen, dass ihr Laden in der Danbachstraße 24 ab sofort geschlossen ist.