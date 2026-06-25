Bäcker am Bahnhof Horb: Wann die neue Saur-Filiale am ZOB eröffnet

Die Umbaugenehmigung für den neuen Standort in der Kreissparkasse ist jetzt da. Was Bäcker Saur in seiner neuen Filiale ZOB Horb plant.

Wochenlang hat Bäcker Saur auf die Umbaugenehmigung für seine neue Filiale gewartet. Jetzt wurde diese von der Stadt Horb erteilt, so meldet die Bäckerei Saur.

Ende April wurde bekannt: Die Horber Bäckerei hat sich entschlossen, im ehemaligen Trend-Store am ZOB eine neue Filiale zu eröffnen. Die Saurs wollen ins Kreissparkassengebäude. Es fehlte nur noch die Umbaugenehmigung.

Jetzt sagt Bäckermeister Matthias Saur: „Am heutigen Montag nach den Ritterspielen lag die Umbaugenehmigung der Stadt Horb im Briefkasten. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Rathaus konnten wir eine gute Vorplanungen machen, die jetzt fortgeschritten ist. Wir planen jetzt am Donnerstag, 9. Juli, die Eröffnung.“ Das sind zwar lediglich 17 Tage Zeit. Saur: „Sportlich. Wir sind es aber auch.“

Darum setzt Bäckerei Saur auf ZOB und Bahnhof Horb

Die neue Filiale. Matthias und Alexander Saur hatten sich dafür entschieden, weil sie hier Kundenpotenzial sehen. Nach Angaben der Stadt Horb und der Polizei nutzen täglich etwa 2500 bis 3000 Menschen den Bereich des ZOB und des Bahnhofs Horb.

Saur: „Hier ist die Nähe zu Geschäften und Dienstleistern, die funktionieren. Am Bahnhof sind viele Leute. Dazu kommt auch der regionale Aspekt: Wenn man solches Potenzial in der Nähe der Produktion in Horb hat, warum soll man dann die Waren weit transportieren müssen?“

Personal für neue Saur-Filiale wird schon eingearbeitet

Die Saurs konnten nach ihren Angaben zusätzliches Verkaufspersonal für die Filiale gewinnen. Matthias Saur: „Wir haben Azubis. Unsere Suche nach neuem Personal war erfolgreich. Wir sind schon dabei, die Neuen einzuarbeiten. Es laufen sogar noch Bewerbungsgespräche.“

Die Umbauarbeiten im ehemaligen "Trendstore" haben bereits begonnen. Hier entsteht die neue Saur-Filiale. Foto: Jürgen Lück

Was ist das Konzept der neuen Filiale von Saur am ZOB in Horb? Matthias Saur: „Im Mittelpunkt stehen ein großes Snackangebot mit belegten Teilen – auch zum Mitnehmen. Dazu natürlich die klassischen Backwaren, süße Stückchen und Kuchen.“

Angebot sowohl für Pendler als für Autofahrer

Sowohl in der neuen Filiale als auch davor gibt es jeweils 30 Sitzplätze. Die Öffnungszeiten sind Wochentags zwischen 6 und 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 7 bis 18 Uhr. Matthias Saur: „Damit hoffen wir, neben Pendlern auch Autofahrer gewinnen zu können, die sich ihr Frühstück oder Abendbrot bequem und schnell besorgen wollen. Gerade am Wochenende früh gibt es rund um die neue Filiale genügend freie Parkplätze.“