Bächlefest in Schramberg

23 Gleich geht es los und die ersten Mini-Zuber werden ins Bächle in der Fußgängerzone gelassen, sobald Hilmar Bühler das Startzeichen gibt. Foto: Fritsche

Riesenspaß herrschte beim Basteln und Schwimmen lassen der Zuber zur Mini-Bach-na-Fahrt in der Schramberger Fußgängerzone.









So einen Ansturm an kleinen Da-Bach-na-Fahrern für das Bächlefest hatte es noch nie gegeben: 270 Kinder bastelten auf dem Schulhof der Berneckschule ihre Mini-Zuber , um sie dann ab 15 Uhr beim Start am Narrenbrunnen im Bächle der Fußgängerzone für die Zuber-Parade zu Wasser zu lassen.