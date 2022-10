3 In Tailfingen am Tag der Gewässernachbarschaft mussten sich die Teilnehmer mit der ausgestopften Variante begnügen, die Heinz-Dieter Wagner mitgebracht hatte. Foto: Eyrich

Gekommen ist er von alleine. Vertreiben darf man ihn nicht und jagen erst recht nicht. Wie also umgehen mit dem Biber? In Tailfingen haben Experten referiert.















Albstadt-Tailfingen - Er ist ein Nager mit Migrationshintergrund, der kaum zu sehen ist, denn er ist nachtaktiv. Was er anrichtet, bringt dann das Tageslicht zum Vorschein, und das ist mittlerweile an vielen Stellen im Zollernalbkreis so heftig, dass sich die Teilnehmer am Gewässernachbarschaftstag im Rathaus Tailfingen mit "Gewässerunterhaltung und Bibermanagement" beschäftigt haben.

Am besten gleich die Pflanzen mit Zäunen schützen

Wer Bäume oder Sträucher in der Nähe eines Gewässers anlegt, sei gut beraten, von vorne herein die Pflanzen mit Zäunen zu schützen, mahnte Konrad Frosdorfer, Biber-Beauftragter des Regierungspräsidiums Tübingen. Denn jagen – das wussten alle Teilnehmer – darf man den pelzigen Architekten nicht. So kommt es, dass er sich immer weiter ausbreitet.

"Er ist über die Donau aus Bayern gekommen", sagte Heinz-Dieter Wagner, der Biberberater für den Zollernalbkreis. "2006 hatten wir ihn zunächst in Straßberg und am Stausee Oberdigisheim, mittlerweile gibt es 25 und mehr Reviere im Zollernalbkreis" – im Südosten mehr, im Nordwesten weniger.

Der Biber bringt die Artenvielfalt zurück

Das Positive daran: "Wo der Biber wirtschaftet, steigt die Artenvielfalt unwahrscheinlich", so Wagner. In der Nähe der Eselsmühle in Straßberg habe er jedoch das ganze Gebiet geflutet – der Film, den Wagner vorführte, zeigte einen veritablen See. Kurios: Diese Trinkwasserquelle für Winterlingen habe schon früher den Namen Biberlöchlequelle gehabt. "Dort war schnelles Handeln nötig, denn die Quelle ist Gewässer-Schutzzone eins."

Tragisch: Auf der Bundesstraße 463 zwischen Ebingen und Straßberg seien an der selben Stelle immer wieder Biber überfahren worden. Der Grund: Ein Mauerwerk an der Schmiecha habe die Biber direkt auf die Straße geleitet. "Inzwischen wurde dort alles renaturiert."

"In manche Höhlen hätte man fast reinlaufen können"

Wie groß die Biber-Höhlen werden können, die Wagner im Querschnitt zeigte, hat der Biber-Berater selbst schon erlebt, und zwar als vor mehr als zehn Jahren der Stausee Oberdigisheim abgelassen worden war, um den Kamber-Krebs zu dezimieren: "Da gab es Höhlen, in die hätte man fast reinlaufen können."

An der oberen Bära seien inzwischen schon Elektrozäune montiert, um Gehölze vor Fraß zu schützen. An der Schlichem bei Ratshausen sei fast ein Damm durchgebrochen – deshalb war ein Grab-Schutz nötig. An der Fehla bei Burladingen war ein junger Biber in einen Schacht gefallen und an der Lauchert bei Hörschwag habe der Biber so große Probleme bereitet, dass an einer Stelle der Damm regelmäßig entfernt werden musste.

Laufen und Tailfingen haben seltene Exemplare

Ein "Nutria" – ein seltener Sumpfbiber – soll in Laufen an der Eyach unweit der evangelischen Kirche gesehen worden sein, berichtete Wagner, und ein weiterer in Tailfingen beim Backhaus Mahl in Tailfingen. Am anderen Ende des Stadtteils, beim Naturfreibad, sei inzwischen eine Dammdrainage eingebaut worden, denn das Areal gehört zu den bevorzugten Stellen, an denen der Biber sich tummelt und die Schmiecha staut. Das tut er überdies in Onstmettingen. Dort – das war bei einem Ortsbegang im Sommer deutlich geworden – wird die das Areal wohl nie mehr so aussehen wie vorher.