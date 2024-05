Badwiese in Ettenheimmünster

1 Das Verwaltungsgericht Freiburg hat die Klage gegen die Bebauung der Badwiese in Ettenheimmünster abgewiesen. Foto: Endrik Baublies

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat die Klage gegen die Bebauung der Badwiese in Ettenheimmünster abgewiesen. Dazu nimmt die Stadt Ettenheim nun erneut Stellung.









Link kopiert



Die Klage gegen Baugenehmigung des Landratsamtes Ortenaukreis für die Bebauung gegenüber der Rehaklinik in Ettenheimmünster wurde vergangene Woche vor der zweiten Kammer des Freiburger Verwaltungsgerichts verhandelt. Am Montag wurde vom Gericht mitgeteilt: Die Klage eines Nachbarn des Baugrundstücks wird abgewiesen. Bürgermeister Bruno Metz ist erleichtert, dass die Stadt mit der Abweisung der Klage dem dringend benötigten Neubau von 14 Wohnungen nähergekommen ist, heißt es in der Mitteilung der Stadt.