Mit zwei Mannschafts-Erfolgen hat Haigerlochs Badminton-Ass Nadja-Christine Reihle (Spvgg Mössingen) ihr Wettkampf-Jahr abgeschlossen. Eine Woche zuvor war die 17-jährige noch bei der Deutschen Meisterschaft U19 am Start.

Zwei klare Siege bringen die „Herbstmeisterschaft“

Am letzten Spieltag der Vorrunde der Baden-Württemberg-Liga, der höchsten Spielklasse im “Ländle“, hatte Reihle mit ihrem Team der Spvgg Mössingen zwei Auswärtsspiele zu absolvieren. Sowohl das Nachmittagsspiel bei der KSG Gerlingen mit 8:0 wie auch die Abendpartie in Bad Herrenalb bei den Badminton Sportfreunden Neusatz mit 6:2 war eine klare Sache für die Steinlachstädter. Als verlustpunktfreier Tabellenführer und Herbstmeister peilen Reihle und ihre Mitspieler im neuen Jahr die Meisterschaft und danach die Relegation zum Aufstieg in die Regionalliga/3. Liga an.

Lesen Sie auch

In Thüringen läuft es nicht ganz wie erhofft

Vom Nikolaustag an spielte Nadja-Christine Reihle eine Woche zuvor im thüringischen Gera bei der Deutschen Meisterschaft U19. Es lief nicht ganz wie erhofft bei der Kaderspielerin des Baden-Württembergischen Badmintonverbands. Sowohl im Einzel wie auch im Doppel mit Carina Karmann (1. BC Bischmisheim) und im Mixed mit Jan Huttenloch (SSV Waghäusel) wurde es am Ende der neunte Platz. Für Reihle trotzdem eine respektable Leistung, in der deutschen Spitze ist sie unter lauter Nationalspielern und Sportinternats-Schülern fast die einzige reine Vereinsspielerin.

Neue Spielpartner im Jahr 2025

Die Deutsche Meisterschaft war für Reihle das letzte Turnier mit ihren bisherigen Partnern, da diese im neuen Jahr altershalber aus der Jugend ausscheiden. Im Jahr 2025 wird die Haigerlocherin im Jugendbereich Doppel mit Xingzhu Li (ESV Flügelrad Nürnberg) spielen, im Mixed geht sie zukünftig mit Alexis Riebschläger (BC Offenburg) an den Start.

Die nächsten Turniere warten im Januar

Nach einer dreiwöchigen Wettkampfpause, während der das Training weiterläuft, steht für die Schülerin des Haigerlocher Gymnasiums am ersten Januar-Wochenende die Süd-Ostdeutsche Meisterschaft der Aktiven in Regensburg an. Es folgen eine Jugendrangliste in Augsburg und der Beginn der Rückrunde im Ligabetrieb ebenfalls im Januar.