Badminton: Magere Ausbeute für SG Rottweil/Schwenningen

1 Volle Konzentration – Oliver Artz und Anne Puschner im Mixed-Doppel Foto: G. Puschner

Alle drei Badmintonteams der SG Rottweil/Schwenningen erwischten einen schwachen Start in die Rückrunde und mussten deutliche Niederlagen hinnehmen. Lediglich das Ergebnis der zweiten Mannschaft gibt den Spielverlauf nicht wieder. Hier wäre absolut mehr zu holen gewesen. SG Rottweil/Schwenningen I – SV Spaichingen 2:6. In der ersten Mannschaft zeigte nur Anne Puschner eine sehr gute Leistung. Mit ihrer Doppelpartnerin Julia Baur und ihrem Mixedpartner Oliver Artz konnte sie, jeweils klar in 2 Sätzen, punkten.