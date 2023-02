1 Senja Dewes (vorne) ist am Wochenende Landesmeisterin im Doppel in der Altersklasse O35 geworden. Foto: Berger (Archiv)

Lahr - Senja Dewes, die früher für den BC Offenburg aktiv war, ist am Wochenende baden-württembergische Meisterin im Doppel in der Altersklasse O35 geworden. Beim in Dossenheim bei Heidelberg ausgetragenen Turnier holte sich die Lahrer Sportamtsleiterin Dewes gemeinsam mit ihrer Partnerin Kerstin Wagner aus Schorndorf den Titel. Schon in der Jugend sind die beiden gemeinsam angetreten. Die beiden setzten sich in ihrer Dreiergruppe ohne Satzverlust durch und holten sich so den Meistertitel. Dadurch haben sich Dewes und Wagner für die südostdeutschen Meisterschaften in Regensburg (10. bis 12. März). Das Ziel dort: die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft in Herrenberg im Mai. "Dann trete ich auch im Mixed, Doppel und Einzel an", sagt Dewes, die in dieser Saison für den BSV Eggenstein-Leopoldshafen in der zweiten Liga antritt. "Eigentlich wollte ich aufhören, dann kam der Kontakt zu Eggenstein zustande, die auch in der zweiten Liga spielen und noch eine Dame suchten. Dort bin ich jetzt seit dieser Saison dabei", so Dewes.