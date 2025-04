1 Erst der Jubel, dann die Pause – und dann fließt wieder der Schweiß: Die dritte Mannschaft der Badminton Sportfreunde Neusatz-Bad Herrenalb jubelt über den Titel in der Kreisliga. Foto: Franziska Roth

Am ersten Aprilsamstag sicherte sich die dritte Mannschaft der Badminton Sportfreunde Neusatz-Bad Herrenalb den Aufstieg. Team 1 landet im sicheren Mittelfeld der BW-Liga.









Am 05. April stand der letzte Spieltag in der Baden-Württemberg-Liga an, und das Team um Sebastian Roth wollte gerne Platz 4 in der Oberliga behaupten.