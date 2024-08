Nach fünfwöchiger Turnierpause stieg die Haigerlocherin Nadja-Christine Reihle (Spvgg Mössingen) wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Sie spielte bei der Deutschen Rangliste O19 in Bonn.

Das Turnier der besten deutschen Aktiven begann mit dem gemischten Doppel. Nadja-Christine Reihle und ihr Mixed-Partner Jan Huttenloch (SSV Waghäusel), beide noch U19-Jugendspieler, unterlagen mit 10:21/14:21 dem an drei gesetzten n Duo Niclas Lohau/Lena Fischer (Spvgg Sterkrade-Nord/SSV WBG Bochum).

Tags darauf ging es mit Einzel weiter. Reihle traf hier auf die amtierende Deutsche Meisterin O35, Nicole Bartsch (SV GutsMuths Jena). Gegen die Bundesligaspielerin legte die Haigerlocherin los wie die Feuerwehr, sie gewann den ersten Satz mit 21:16. Dann drehte die Gegnerin auf, bei Reihle schwanden mehr und mehr die Kräfte und sie verlor die nächsten Durchgänge und damit das Match mit 8:21/10:21.

Ein hartes Duell und Platz Fünf

Mit der “Exil“-BW-Spielerin Annika Späth (WBH Wien) ging die Reise im Damendoppel für Reihle bis ins Viertelfinale. Dort wartete mit Annika Horbach/Brid Stepper vom Erstligisten 1. BC Beuel eine schwere Aufgabe. Mit etwas zu viel Respekt verloren Reihle/Späth den ersten Satz mit 11:21. Dann kamen die schwäbischen Youngster immer besser ins Spiel und führten sogar im zweiten Durchgang. Schließlich mussten sie sich den späteren Turniersiegern mit 17:21 beugen, was Platz fünf bedeutete war.

Die nächsten Wochen stehen für die Haigerlocherin zahlreiche Turniere sowie Mannschafts-Einsätze für Mössingen in der Baden-Württemberg-Liga an. Am Wochenende schlägt sie bei der Deutschen Rangliste U19 in Schwarzenbek bei Hamburg auf.