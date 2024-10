Badminton im Zollernalbkreis: Badminton-Ass aus Haigerloch holt in Konstanz das Triple

Badminton-Ass aus Haigerloch holt in Konstanz das Triple

1 Reihle (recht) bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft in Konstanz im Doppel mit Smilla Fluhrer (BC Spöck) Foto: Reihle

In Konstanz wurde das 16-jährige Badminton-Ass nicht nur geehrt, sondern auch gefürchtet. Die junge Haigerlocherin gewann als einzige Spielerin alle drei Wettbewerbe, in denen sie teilnahm.









Bei der diesjährigen Baden-Württembergischen Meisterschaft U11-U19 am vergangenen Wochenende in Konstanz stand Haigerlochs junges Badminton-Ass Nadja-Christine Reihle (Spvgg Mössingen) mehrfach im Fokus. Zunächst bekam sie eine Ehrung, dann wurde sie im Amt bestätigt und schließlich am Ende der Titelkämpfe erfolgreichster Akteur des Turniers.