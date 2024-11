Badminton: Drei Podestplätze für Nadja-Christine Reihle

1 Stark präsentierte sich Nadja-Christine Reihle. Foto: Reihle

Die junge Badmintonspielerin aus Haigerloch überzeugt bei den südostdeutschen Meisterschaften mit zwei Vize-Titeln und Rang drei.









Im sächsischen Markkleeberg bei Leipzig fand die Südostdeutsche Meisterschaft der Jugend U13-U19 statt. Nadja-Christine Reihle aus Haigerloch, die für die Spvgg Mössingen aufschlägt, nahm an den Titelkämpfen teil und kam in U19 in allen drei Disziplinen aufs Treppchen. Bei der Südostdeutschen Meisterschaft kämpften die besten Jugendspieler aus Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen um Meisterehren. Gleichzeitig ist es immer auch das Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft.