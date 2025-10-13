Badminton: Drei Meistertitel für Nadja-Christine Reihle

In der Sporthalle des Sportzentrums Kuhberg in der Ulmer Weststadt fand kürzlich die diesjährige Baden-Württembergische Jugendmeisterschaft im Badminton statt. Das Turnier der besten Talente im Ländle wurde von den Vereinen SF Dornstadt und SSV Ulm gemeinsam ausgerichtet. Erfolgreichste Spielerin des Turniers wurde Nadja-Christine Reihle aus Haigerloch, die für die Spvgg Mössingen aufläuft. Bei ihrer letzten Jugendmeisterschaft holte die 18-jährige in der U19 das Triple.

Mixed-Titel mit Riebschläger Zu Beginn der Veranstaltung wurde Reihle am Samstagmorgen noch als Jugendsprecherin des Baden-Württembergischen Badmintonverbands BWBV verabschiedet. Die Meisterschaft begann danach mit dem Mixed, so richtig spannend wurde es da für die Haigerlocherin erst im Finale. Bis einschließlich dem Halbfinale schickten Nadja-Christine Reihle und ihr Partner Alexis Riebschläger (BC Offenburg) die Gegner teilweise mit einstelliger Punktezahl vom Court. Im Endspiel gegen Samuel Seitz/Nina Finster (TuS Metzingen/BSV Eggenstein-Leopoldshafen) gewannen Reihle/Riebschläger den ersten Satz knapp, genauso knapp verloren sie den zweiten Durchgang. Im Entscheidungssatz gingen sie dann hochkonzentriert zu Werke und siegten mit 23:21/21:23/21:10.

Im Einzel gegen Bettina Rall

In der folgenden Einzel-Disziplin hatte Reihle, mit Setzplatz eins ins Rennen gegangen, zunächst ein Freilos. Gegen Ivy Truong (SG Schorndorf) ging es auch über drei Sätze. Nach anfänglichen Ungenauigkeiten fand Reihle zu ihrem Spiel und siegte schließlich sicher mit 21:18/21:23/21:11. Auch das folgende Halbfinale gegen Elifnaz Altin (TSV Löchgau) ging klar mit 21:7 und 21:14 an die Haigerlocherin. Im Finale am Sonntagmorgen siegte Nadja-Christine Reihle mit 21:15/21:5 recht deutlich gegen Bettina Rall (Aalener Sportallianz) und sicherte sich damit Meistertitel Nummer zwei.

Finale gegen Duo aus Offenburg und Schorndorf

Danach folgte das Doppel, mit Partnerin Nina Finster (BSV Eggenstein-Leopoldshafen) hatte Reihle zunächst drei Gruppenspiele zu bestreiten, alle gingen klar in zwei Sätzen an das schwäbisch-badische Duo. In der Endrunde siegten Reihle/Finster im Halbfinale gegen Bettina Rall/Ivy Truong (Aalener Sportallianz/SG Schorndorf) mit 21:12/21:14 und etwas knapper mit 21:16/24:22 im Finale gegen Dorottya Gal-Kovacs/Ann-Kathrin Graf (BC Offenburg/SG Schorndorf). Zum dritten Mal konnte Nadja-Christine Reihle danach Pokal und Siegprämie in Empfang nehmen.

Für die Haigerlocher Kaderspielerin beginnt am Samstag der Liga-Alltag. Mit Mössingen kommt es gleich am ersten Spieltag der BW-Liga zum Spitzenspiel bei TuS Metzingen. Zwei Meisterschaften im Jugendbereich stehen für Nadja-Christine Reihle noch an. Anfang November ermitteln die besten Jugendspieler aus Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen bei der Südostdeutschen Meisterschaft in Eggenstein die Titelträger. Im Dezember folgt die Deutsche Meisterschaft in Hoyerswerda.