Badminton: Drei Meistertitel für Nadja-Christine Reihle

Enorm erfolgreich war die Haigerlocherin Nadja-Christine Reihle bei der Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaft. Alle drei zu vergebenden Titel gingen an die 18-Jährige.
In der Sporthalle des Sportzentrums Kuhberg in der Ulmer Weststadt fand kürzlich die diesjährige Baden-Württembergische Jugendmeisterschaft im Badminton statt. Das Turnier der besten Talente im Ländle wurde von den Vereinen SF Dornstadt und SSV Ulm gemeinsam ausgerichtet. Erfolgreichste Spielerin des Turniers wurde Nadja-Christine Reihle aus Haigerloch, die für die Spvgg Mössingen aufläuft. Bei ihrer letzten Jugendmeisterschaft holte die 18-jährige in der U19 das Triple.