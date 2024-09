Badkap in Albstadt-Lautlingen

Die Freibadsaison im Badkap in Albstadt-Lautlingen ist beendet. Nun dürfen Hunde ins Becken.









Schon in den vergangenen Jahren kam die Aktion im Badkap in Albstadt gut an: Nach dem Ende des Sommers dürfen Hunde ins Freibad. Auch 2024 ist das möglich.