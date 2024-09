Nach einem Badeunfall im Albstädter Erlebnisbad badkap schwebt ein fünfjähriger Junge in Lebensgefahr. Was bislang bekannt ist.

Im Wellenbad des Albstädter Erlebnisbads Badkap ist es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Badeunfall gekommen, bei dem ein fünfjähriger Junge aus dem Raum Meßstetten nur um Haaresbreite dem Tod durch Ertrinken entging.

Das Kind hatte danach keine Atmung mehr; er musste durch Notärzte reanimiert und der Kreislauf wieder in Gang gebracht werden. Das gelang zwar, der Junge war danach aber weiterhin nicht ansprechbar; er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik in Tübingen geflogen. Nach aktuellem Informationsstand befindet er sich nach wie vor in akuter Lebensgefahr.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, darüber mochte das Polizeipräsidium Reutlingen am Sonntagnachmittag keine Angaben machen; es verwies auf die laufenden Ermittlungen, deren Erfolg man nicht gefährden wolle. Auch die Geschäftsleitung des Badkap war fürs Erste nicht zu Auskünften oder einer Stellungnahme bereit.