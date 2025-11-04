Badischer Sturm kommt: Deshalb sind Panzer im Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs

Wenn sich Kolonnen in Tarnfarben durchs Land schieben, steckt kein Stau dahinter. Es ist ein Bundeswehr-Phänomen und dient der Sicherheit. Was Autofahrer jetzt tun müssen.
Wenn’s mal wieder schnell gehen muss, vor der eigenen Kühlerhaube aber gefühlt ein ganzes Bataillon an Fahrzeugen in Tarnfarben mit maximal Tempo 80 unterwegs ist, dann könnte das dieser Tage am Badischen Sturm liegen. So nämlich heißt eine Mission der Bundeswehr, die hunderte Soldaten auch in den Schwarzwald-Baar-Kreis um Villingen-Schwenningen herum führen könnte.