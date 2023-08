In der beliebten Ehmetsklinge ist das Baden bis auf Weiteres verboten. Der beliebte Badesee in Zaberfeld im Landkreis Heilbronn ist ab sofort gesperrt, wie das Heilbronner Landratsamt am Mittwoch mitteilte. Grund für das plötzliche Badeverbot in der 4000-Einwohner-Gemeinde: Bei Untersuchungen der Wasserqualität wurden erhöhte Werte von E. Coli-Bakterien sowie Enterokokken festgestellt. Die Behörden warnen: „Die Konzentration dieser Bakterien spricht für eine fäkale Verunreinigung.“

Keime können Darmerkrankungen auslösen

Solche Bakterien sind in der Regel harmlos und kommen für gewöhnlich in der Darmflora des Menschen vor. Bei besonders gefährdeten Personengruppen können die Keime jedoch Harnwegsinfektionen sowie Darmerkrankungen hervorrufen.

Wasservögel haben den See verunreinigt

Die Gemeinde Zaberfeld reagiert: Der Uferbereich ist abgesperrt, Schilder weisen auf das Badeverbot hin. Das Gesundheitsamt geht laut Mitteilung davon aus, dass der See durch Kot von Wasservögeln verunreinigt wurde.

Das Wasser in dem beliebten Badesee werde weiter untersucht. Wann sich die Werte wieder im normalen Bereich einpendeln und das Badeverbot somit aufgehoben werden kann, war zunächst nicht absehbar.