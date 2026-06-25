Badeunglück in Baden-Württemberg: 19-Jähriger schafft es nicht zurück ans Ufer von Baggersee – und ertrinkt

Dabei dürfte er die Entfernung zum Ufer unterschätzt haben und an seine körperliche Grenze geraten sein. Ob auch Strömungen in dem See herrschten, blieb unklar. Vermutlich sei er vor Erschöpfung unter Wasser geraten. Rettungsdienst und Feuerwehr suchten nach ihm, konnten ihn am Mittwoch aber nur noch tot aus dem Wasser bergen.