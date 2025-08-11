Badeunfall Sylt: Westerland-Strand wird für 52-Jährigen zur Todesfalle

Tödlicher Badeunfall auf Sylt: Weil ihr Mann nicht aus dem Wasser zurückkommt, ruft eine Frau die Polizei. Die Retter können nichts mehr tun.
Im Hochsommer mehren sich die Badeunfälle – auch an deutschen Stränden. Am vergangenen Wochenende hat am bekannten Strand von Westerland auf der Nordsee-Insel Sylt ein Mann sein Leben im Wasser verloren. Zuerst hatte die „Sylter Rundschau“ berichtet. Demnach bestätigte ein Polizeisprecher, dass ein 52 Jahre alter Feriengast am Samstag ertrunken sei. Der Unfall habe sich gegen 17 Uhr ereignet.