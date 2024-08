Badeunfall in St. Georgen: Schwimmmeister rettet Mann vom Grund des Klosterweihers

1 Beliebt ist der Klosterweiher an warmen Sommertagen. Doch wie schnell die schöne Stimmung in eine ernste Lage umschlagen kann, zeigte sich am Sonntag. (Archivfoto) Foto: Helen Moser

Schreckensmomente am Sonntagabend am St. Georgener Klosterweiher: Beim Baden in dem See geht ein Mann unter. Beinahe wäre er ertrunken. Nur die schnelle Hilfe von Schwimmmeister Markus Dorer, DLRG und Rettungsdienst verhinderten Schlimmeres.









Warme Temperaturen und strahlende Sonne – Sommeridylle pur herrschte am Sonntag am St. Georgener Klosterweiher. Zumindest bis gegen 17.40 Uhr. Denn plötzlich sind Hilferufe zu hören: In der Nähe des Kinderplanschbereichs war ein Mann untergegangen und nicht mehr aufgetaucht, schildert Schwimmmeister Markus Dorer, der an diesem Tag seinen Dienst im Naturfreibad verrichtete, im Gespräch mit unserer Redaktion.