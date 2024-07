1 Am Freiburger Dietenbachsee ist es zu einem Badeunfall gekommen. (Symbolfoto) Foto: Stefan Sauer/dpa

Zu einem tödlichen Badeunfall ist es am Donnerstagabend, 18. Juli , gegen 20 Uhr am Freiburger Dietenbachsee gekommen.









Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich ein 20-jähriger Mann mit einer Gruppe am nord-östlichen Seeufer des Dietenbachsees aufgehalten und zum Baden in den See begeben haben.