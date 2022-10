1 Ein Polizeiauto steht in der Nähe des Unglücksorts. Foto: Nölke

Hechingen/Burladingen - Als im Juli 2020 ein vierjähriges Mädchen nach einem Badeunfall in einem Pool in Burladingen im Krankenhaus starb, ermittelten in der Folge die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen. Die Verantwortlichkeit Dritter am Tod des Mädchen sollte geklärt werden. Nun wurde der Fall vor dem Amtsgericht Hechingen verhandelt.

Das Kind war vom eigenen Grundstück in einen Nachbargarten gelaufen. Es trieb später leblos und nackt im Pool des Nachbargrundstücks. Das DRK reanimierte das Mädchen, und es kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wo es wenige Tage später starb.

Gerüchte um die Todesumstände

Wilde Gerüchte um die Todesumstände machten damals die Runde. Zum Beispiel jenes, dass man die Kleidung des Kinder sorgfältig gefaltet am Rand des Pools gefunden haben soll. Doch faltet ein so kleines Kind seine Kleidung? Lange hielt sich die Staatsanwaltschaft in der Sache bedeckt, beantwortete Anfragen der Presse nicht.

Das Ergebnis der Verhandlung am Amtsgericht Hechingen nun enttäuschte: Man erfuhr nicht, was damals wirklich geschah. Angeklagt waren zwei Personen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Was damals passiert sei, werde man nicht mehr aufklären können, sagten Staatsanwalt Schneider und Richterin Joneitis. Fest stehe, dass eine Mitarbeiterin des Jugendamts, die die Familie des Mädchens betreuen sollte, die Mutter am Unglückstag zu einem Gespräch mit deren Vermieter begleitet hatte. Die Familienpflegerin habe einen Nachbarn gebeten, derweil auf das Kind aufzupassen. Es wurde angedeutet, dass das Mädchen sehr lebhaft gewesen sein soll und seine Nachbarschaft gut kannte.

Geschehnisse "nicht aufzuklären"

Angeklagt waren die Familienpflegerin und der Nachbar. Sie hätten ihre Aufsichtspflicht verletzt und eine fahrlässige Tötung herbeigeführt. Gegen einen Strafbefehl legten beide zunächst Widerspruch ein. Vor Gericht akzeptierten sie die Strafbefehle gegen Einstellung des Verfahrens jedoch. Die Familienpflegerin muss 2000 Euro zu bezahlen, der Nachbar 900 Euro. Das Geld geht an den Kinderkrebshilfeverein Tübingen und an den Kinderschutzbund Balingen.