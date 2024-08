1 Im Flückigersee in Freyburg ist ein junger Mann ertrunken. Foto: Alexander Blessing

Ein 24-Jähriger geht im Flückigersee in Freiburg unter. Obwohl er schnell geborgen wird, kommt für ihn jede Hilfe zu spät.









Beim Baden im Flückigersee in Freiburg ist ein junger Mann gestorben. Der 24-Jährige sei schnell geborgen worden, doch Reanimationsmaßnahmen hätten ihn nicht mehr retten können, sagte eine Sprecherin der Polizei am Abend. Begleiter des jungen Mannes hatten am Nachmittag den Notruf gewählt.