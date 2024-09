1 Notarzt, Polizei und DRK vor dem Eingang des Badkaps Foto: Jannik Nölke

Anders als berichtet handelt es sich bei dem fünfjährigen Kind, das am Sonntagnachmittag nach einem Badeunfall im Erlebnisbad Badkap reanimiert werden musste und danach in Lebensgefahr schwebte, nicht um einen Jungen, sondern um ein Mädchen. Es wurde nach seiner Reanimation im Hubschrauber nach Tübingen geflogen; über seinen derzeitigen Zustand mochte die Polizei am Montagmittag keine Angaben machen.