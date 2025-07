1 Die Wasserschutzpolizei untersucht den Badeunfall bei Grißheim (Symbolfoto). Foto: Maximilian Müller Sechs Personen sind beim Baden im Rhein an der Nato-Rampe bei Grißheim in Not geraten. Ersthelfer handelt geistesgegenwärtig.







Zwei Väter sind am Sonntag gegen 16 Uhr mit ihren Kindern an der ehemaligen Nato-Rampe bei Grißheim im Rhein baden gegangen. Hierbei gerieten die insgesamt sechs Personen in einen Strudel, aus dem sie sich mit eigener Kraft nicht mehr befreien konnten, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen zu dem die Wasserschutzpolizei gehört.