Badeunfälle in der Region Freiburg

Die Statistik alarmiert und stimmt traurig: Alleine im Freiburger Stadtgebiet sind in den vergangenen Wochen sechs Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. „Ich kann mich an so eine traurige Häufung nicht erinnern“, sagt Pressesprecherin Ute Nostadt von der Freiburger DLRG.