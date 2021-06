1 Bei Badeunfällen im Südwesten sind drei Menschen ums Leben gekommen (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Sommerliche Temperaturen und viel Sonne: Tausende Menschen haben am Wochenende an den Seen im Land nach einer Abkühlung gesucht. Für drei Menschen endete der Badespaß tödlich - darunter ein Kind.

Stuttgart - Bei Badeunfällen in Baden-Württemberg sind am Wochenende drei Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Mädchen. Die Achtjährige ertrank in einem Mannheimer Badesee, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Mutter des Kindes hatte es am Samstag als vermisst gemeldet, nachdem sie es längere Zeit nicht gesehen hatte.

Ein Rettungstaucher fand das leblose Mädchen am späten Samstagabend unter der Wasseroberfläche des Sees. Das Kind starb den Angaben zufolge wenig später in einer Klinik. Eine Reanimation blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen. Dazu soll das Kind auch obduziert werden.

Bereits am Freitagabend waren im Land zwei Männer bei Badeunfällen umgekommen: Im Ortenaukreis war laut Polizei ein 26-Jähriger mit Freunden schwimmen. Dabei ging er in dem Badesee bei Willstätt unter. Im Anschluss suchten zahlreiche Einsatzkräfte von DLRG, Feuerwehr und Rettungsdienst nach dem jungen Mann. Ein Taucher fand ihn schließlich in etwa zwölf Metern Tiefe. Der 26-Jährige starb wenig später in einer Klinik. Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg. Warum der Mann unterging, war zunächst unklar.

Taucher findet Mann

In Heilbronn starb etwa zur gleichen Zeit ein Mann auf dem Gelände der früheren Bundesgartenschau (Buga). Der 22-Jährige watete nach Angaben der Polizei im Uferbereich des Karlssees durch das Wasser, als er an einer rund drei Meter abfallenden Kante unterging. Ein Zeuge versuchte, dem Ertrinkenden zu helfen, konnte ihn im trüben Wasser aber nicht finden. Ein Taucher der Feuerwehr fand den Mann. Er wurde reanimiert, starb aber später in einer Klinik.

An dem See in Mannheim war in der vergangenen Woche ein ähnliches Unglück nur knapp verhindert worden: Am Donnerstagnachmittag hatten zwei Ersthelfer ein lebloses Mädchen aus dem Wasser gezogen und erfolgreich wiederbelebt. Die Sechsjährige kam in eine Klinik.