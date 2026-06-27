Badetote in Baden-Württemberg: Im Bodensee ertrunken – wie gefährlich sind die Gewässer im Land?

Am Donnerstag sind zwei Männer im Bodensee ertrunken – wieder einmal. Daten aus 20 Jahren zeigen, wo besonders oft Badende sterben. Gefährlich ist nicht nur das Gewässer selbst.
Erst am Donnerstag sind wieder zwei Männer ertrunken. Die 71- und 76-Jährigen waren bei Immenstaad vom Boot in den Bodensee gesprungen – vor den Augen ihrer Frauen. Ein Suchtrupp inklusive Taucher und Mantrailerhunde konnte die Leichen der beiden Männer erst nach stundenlanger Suche am Freitrag finden. Die Todesursache: vorerst unklar.