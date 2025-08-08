Badespaß in Oberndorf: Freibadbesucher bleiben „ihrem“ Bad auch bei Regen und Kälte treu

Trotz regnerischem Sommer zeigt sich Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter zufrieden. Vor allem der Juli sorgt für eine Überraschung.
Der Sommer 2025 hat es einem bislang nicht leicht gemacht, die Badehose auszupacken. Immer wieder Regen, kaum durchgängige Hitzeperioden und ein insgesamt kühler Witterungsverlauf haben das klassische Schwimmbadwetter bislang nur selten aufkommen lassen. Dennoch zeigt sich Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter zufrieden – zumindest mit Blick auf die Besucherzahlen.