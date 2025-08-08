Badespaß in Oberndorf: Freibadbesucher bleiben „ihrem“ Bad auch bei Regen und Kälte treu

Trotz regnerischem Sommer zeigt sich Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter zufrieden. Vor allem der Juli sorgt für eine Überraschung.

Der Sommer 2025 hat es einem bislang nicht leicht gemacht, die Badehose auszupacken. Immer wieder Regen, kaum durchgängige Hitzeperioden und ein insgesamt kühler Witterungsverlauf haben das klassische Schwimmbadwetter bislang nur selten aufkommen lassen. Dennoch zeigt sich Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter zufrieden – zumindest mit Blick auf die Besucherzahlen.

Trotz des eher durchwachsenen Wetters hat das Freibad bis Anfang August mehr als 35 000 Gäste begrüßen dürfen – und liegt damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

„Bis Anfang August waren es rund 35 300 Besucher“, teilt Winter auf Anfrage unserer Redaktion mit. Damit liegt die Zahl nur knapp unter dem Vergleichswert von 2024, als zum selben Zeitpunkt circa 35 400 Besucher das Bad besucht hatten.

Besucherstarker Juli gleicht schwachen Juni aus

Ein genauer Blick auf die Monatszahlen offenbart interessante Entwicklungen. Vor allem der doch eher kühlere Juli brachte eine Überraschung: „In diesem Jahr begrüßten wir im Juli knapp 21 000 Gäste“, so Winter. Damit hat sich die Zahl gegenüber dem Juli des Vorjahres mehr als verdoppelt – 2024 lag sie bei nur rund 10 000 Besuchern. Ein Plus, das den Juni zumindest teilweise kompensieren konnte. Denn dieser lief in diesem Jahr deutlich schwächer. „2024 hatten wir im Juni rund 20 000 Besucher, in diesem Jahr waren es nur etwa 10 000.“

Insgesamt ergibt sich daraus ein saisonales Auf und Ab, das jedoch unter dem Strich zu einem soliden Gesamtergebnis führt. „Wir bewegen uns insgesamt auf Vorjahresniveau“, fasst Winter die Entwicklung zusammen.

Keine einziger Schließtag

Trotz der durchwachsenen Wetterlage gab es bisher keine wetterbedingten Schließtage oder nennenswerte Einschränkungen im Betrieb. „Unser Freibadteam ist nach wie vor hoch motiviert“, lobt Winter. Aktuell läuft zudem die jährlich beliebte „Schwimmspielaktion“, bei der Badegäste ihre geschwommenen Bahnen dokumentieren können. Wer besonders fleißig ist, hat die Chance, eine Dauerkarte für die Saison 2026 zu gewinnen. Die Aktion läuft noch bis Ende August.

Unsere Empfehlung für Sie Schwimmen bis in die Nacht So viele zog es zum Mondscheinschwimmen ins Oberndorfer Freibad Beim Mondscheinschwimmen ging der Badespaß ausnahmsweise bis 22 Uhr weiter. Wir haben die Bilder.

Auch wirtschaftlich zeigt sich die Zwischenbilanz des Bürgermeisters positiv. Zwar sei das Wetter ein Unsicherheitsfaktor, doch das Interesse am Freibad sei ungebrochen.

Bleibt also nur zu hoffen, dass die Temperaturen in den kommenden Wochen wieder steigen – aktuell sieht es gut aus.