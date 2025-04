Badespaß in Balingen: So viel kosten die Tickets fürs Freibad

1 Das Freibad in Balingen wird bald geöffnet. Foto: Schatz

Die Bäder sind den Balingern lieb – und teuer: Die Stadt als Betreiber musste im vergangenen Jahr tiefer in die Tasche greifen als in den Vorjahren. Für die Besucher allerdings gib es gute Nachrichten.









Wenn im Sommer die Sonne vom Himmel strahlt und die Wasserratten in den Freibädern in Balingen, Engstlatt und Streichen Abkühlung suchen, denkt wohl niemand an trockene Zahlen. Genau mit diesen wird sich der Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung am Dienstag, 29. April, 17.30 Uhr, im großen Saal der Stadthalle befassen: Die Verwaltung hat ausgerechnet, was der Badebetrieb 2024 gekostet hat.