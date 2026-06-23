Badespaß in Bad Herrenalb: Freibad-News kommen jetzt über den Whats-App-Kanal

Die Stadtwerke Bad Herrenalb schicken Badegästen Infos aufs Smartphone. Die Nachrichten im Freibad-Kanal machen gleichzeitig Lust auf einen Besuch.
Die Nachricht ploppt an einem Dienstag um 6.42 Uhr auf: „Guten Morgen. Grüße aus dem Freibad. Gleich geht's los. Wir öffnen für alle Frühaufsteher von 7 bis 8 unser Bad.“ Versehen ist sie mit einem Foto, auf dem Lavendel und blühende Heckenrosen zu sehen sind, im Hintergrund das Nichtschwimmerbecken des Bad Herrenalber Waldfreibads. Selbst wem so früh am Morgen noch nicht nach Schwimmen zumute ist: Diese Nachricht sieht nach Sommer aus und macht Lust aufs kühle Nass.