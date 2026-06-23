Badespaß in Bad Herrenalb: Freibad-News kommen jetzt über den Whats-App-Kanal

Die Nachricht ploppt an einem Dienstag um 6.42 Uhr auf: „Guten Morgen. Grüße aus dem Freibad. Gleich geht's los. Wir öffnen für alle Frühaufsteher von 7 bis 8 unser Bad.“ Versehen ist sie mit einem Foto, auf dem Lavendel und blühende Heckenrosen zu sehen sind, im Hintergrund das Nichtschwimmerbecken des Bad Herrenalber Waldfreibads. Selbst wem so früh am Morgen noch nicht nach Schwimmen zumute ist: Diese Nachricht sieht nach Sommer aus und macht Lust aufs kühle Nass.

Das war eine der Hoffnungen, die Jens Walter, Geschäftsführer der Bäderbetriebe der Stadtwerke Bad Herrenalb, mit dem neuen Whats-App-Kanal „waldfreibad.badherrenalb“ verbunden hatte. Der Kanal war seine Idee, umgesetzt hat ihn dann sein Team. Umso mehr freut er sich, wie gut dieser angenommen wird. Etwa 280 Follower haben den Kanal bereits abonniert.

Neuigkeiten werden aufs Smartphone geliefert

Zuvor hatten die Stadtwerke Besucher lediglich über die Homepage über kurzfristige Änderungen, etwa der Öffnungszeiten, informiert. Doch selbst er schaue vor Freibadbesuch nicht gern erst einmal auf eine Internetseite. Deshalb ist für Walter der Vorteil eines Whats-App-Kanals klar: Die Neuigkeit ploppt auf dem Smartphone auf, die Nutzer bekommen die Infos also geliefert.

Den Kanal bestückt manchmal Jens Walter, aber vor allem tun dies Christiane Kühn, die Freibad-Leiterin, und Susanne Katrin Bergner, die als Badeaufsicht tätig ist. Momentan haben die beiden im Bad viel zu tun, dafür weniger in Sachen Neuigkeiten. Denn: Bei tollem Wetter hat das Waldfreibad regulär geöffnet, also täglich von 10 bis 20 Uhr, Kassenschluss ist um 19.30 Uhr. Dienstags und donnerstags ist zusätzlich von 7 bis 8 Uhr für die Frühschwimmer geöffnet.

Bis Pfingstferien viele Schließungen

Anders sah es zum Saisonstart am 9. Mai aus. Bis zu den Pfingstferien waren Kühn und Bergner oftmals damit beschäftigt, kurzfristige, wetterbedingte Freibadschließungen zu kommunizieren. In der Nachricht vom 10. Mai, 18.18 Uhr, etwa heißt es: „Liebe Freibad-Fans, ein kleines Update vom Beckenrand: Die Abkühlung kommt heute leider von oben ... und mit Blitzen ...“ Das Bad schließe deshalb jetzt.

Tags darauf um 15.19 Uhr schickt Kühn ein Foto vom Sprungturm vor grauem Himmel, verbunden mit einer ähnlichen Botschaft: „Petrus scheint es heute mit uns nicht gut zu meinen.“ Neben einem Regenwolken-Emoji schreibt sie, es habe lediglich elf Grad Celsius. Wieder wird das Waldfreibad außerplanmäßig geschlossen.

Lob für die Frühschwimmer

Wenige Tage später, am Vatertag, werden dafür die Frühschwimmer gelobt. Die hätten bei nur sechs Grad trotzdem durchgezogen. Trotzdem bleibe das Bad ab 10 Uhr erst einmal zu. Am 26. Mai dann endlich gibt es ein Foto mit Sonnenschein aus dem Bad, an einem anderen Werbung für „Aqua-Zumba zum Schnuppern“.

Als im Bad das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber abgelegt wird, erfahren das die Abonnenten des Kanals genauso, wie sie immer mal wieder daran erinnert werden, dass ein Radiosender das Bad Herrenalber Freibad voriges Jahr zum schönsten in der Regio gekürt hatte.

Und bereits Anfang Dezember beweist das Team des Waldfreibads Humor. Da heißt es: „Unsere Bäderwichtel waren heute Morgen richtig fleißig und haben unseren Stand im Kurhaus aufgebaut. Wir sind zum ersten Mal auf dem Adventsmarkt dabei und starten gleichzeitig in den Vorverkauf der Waldfreibad-Saisonkarten 2026.“

Bereits um die 280 Nutzer

Der Beiträge kommen offenbar an - praktisch täglich kommen neue Abonnenten dazu. Jens Walter sagt, er wäre nach der ersten Saison schon mit 100 bis 150 Nutzern zufrieden gewesen, nun sind es bereits um die 280. Die Rückmeldungen sind laut Walter „sehr positiv“. Viele hätten schon lange darauf gewartet oder fänden es toll, dass sie nun immer wüssten, wann das Bad geöffnet oder wetterbedingt eben geschlossen sei.

Auf den Geschäftsführer der Bäderbetriebe haben die Nachrichten seiner Kolleginnen aber noch einen anderen Effekt: „Bei mir persönlich löst es auch aus: ,Ich sollte mal wieder schwimmen gehen …'“, meint er mit einem Augenzwinkern. Und hofft natürlich, dass es so vielen anderen genauso geht.

Wer den Waldfreibad-Kanal abonnieren möchte, macht dies am einfachsten, indem er den entsprechenden QR-Code mit seinem Smartphone abscannt. Zu finden ist dieser unter anderem im Internet unter www.stw-badherrenalb.de/de/stadtwerke/waldfreibad/ und auf der Rückseite der Saisonkarten.