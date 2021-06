1 Das Wetter passt schon mal, die Vorbereitungen laufen: Das Freibad Schiltach/Schenkenzell öffnet zum Samstag, 12. Juni. Foto: Sum

Wasserratten und Schwimmfans aufgepasst: Das Freibad der Stadt Schiltach und der Gemeinde Schenkenzell startet in die Badesaison. Ab Samstag, 12. Juni, stehen die Türen offen – sofern die Inzidenzzahlen mitspielen.

Schiltach - Die Vorbereitungen im Freibad laufen. Auch diesen Sommer steht noch im Zeichen der Corona-Pandemie. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis an fünf Werktagen in Folge unter 100 gefallen ist, dürfen jetzt auch Freibäder wieder öffnen.

Dennoch gibt es beim Schwimmbad-Besuch einige Bedingungen zu beachten. "Um die Infektionsgefahr mit dem Coronavirus möglichst gering zu halten und die Vorgaben der Corona-Verordnung ›Bäder und Saunen‹ einzuhalten, muss der laufende Betrieb mit einigen Einschränkungen erfolgen", erklärt Schiltachs Stadtkämmerer Herbert Seckinger, der für das Freibad zuständig ist.

Das Schwimmbad ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass erfolgt um 19.30 Uhr. Es sind maximal 645 Besucher gleichzeitig im Bad zulässig. Der Zugang ist nur nach Vorlage eines Nachweises über einen negativen Coronatest, der maximal 24 Stunden alt sein darf, einer vollständigen Schutzimpfung oder einer Genesung zulässig, heißt es von Seiten der Stadt. Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen keinen Nachweis.

Rathäuser helfen bei Bedarf weiter

Auch dieses Jahr sollen die Besucherzahlen über ein digitales Reservierungssystem gesteuert werden. Der Link dazu findet sich auf den Internetseiten von Schiltach und Schenkenzell. Damit könne auch die vorgeschriebene Erfassung der Besucherdaten gewährleistet werden. "Nach der erstmaligen Registrierung wird per E-Mail ein Badepass mit einem QR-Code und einer PIN versandt, der für den Einlass zum Freibad notwendig ist", erklärt Seckinger das Vorgehen. Für 2021 sind ist eine neue Registrierung erforderlich, alte Badepässe aus dem Vorjahr haben keine Gültigkeit mehr.

Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann sich für die Registrierung und Terminreservierung auch an die Rathäuser wenden: In Schiltach helfen die Touristinfo im Rathaus und die Stadtkasse im Lehengerichter Rathaus weiter, in Schenkenzell das Bürgerbüro – jeweils zu ihren üblichen Öffnungszeiten.

Reservierungen sind täglich in zwei Zeitfenstern möglich: von 9 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 20 Uhr. "Dazwischen wird das Bad für eine Reinigungspause geschlossen", so Seckinger. "Es ist jeweils nur eine Reservierung gleichzeitig möglich, um zu verhindern, dass freie Plätze unnötig blockiert werden", stellt er klar.

Auch im Freibad gilt die Maskenpflicht: Besucher müssen eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske (erlaubt sind auch Atemschutzmasken mit vergleichbarem Standard) tragen. Im Nassbereich des Bads und auf der Liegewiese gilt die Maskenpflicht nicht.

Beachvolleyballfeld bleibt vorerst geschlossen

Die Wärmehalle wird nur zeitweise geöffnet. Die dortigen Duschen und Toiletten bleiben teilweise gesperrt. "In den anderen Toiletten werden WC-Kabinen, Urinale und Waschbecken teilweise gesperrt, um die Abstände besser einhalten zu können", begründet Seckinger. Auch Umkleidekabinen und Schließfächer werden nicht alle nutzbar sein.

Auch die Attraktionen leiden unter Corona: So werden Sprungbretter und Rutsche nur eingeschränkt geöffnet. Das Beachvolleyballfeld bleibt vorerst ganz geschlossen.

Eintrittskarten können an der Freibadkasse nur mit Vorlage der Reservierung bezahlt werden. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Die Jahreskarten sind bei der Stadtkasse in Schiltach und bei der Gemeindekasse in Schenkenzell erhältlich. Einzel- und Zehnerkarten sind an der Kasse des Freibads erhältlich.

"Wir hoffen trotz der Einschränkungen auf eine schöne Badesaison", meint Seckinger – und spricht sicherlich allen aus dem Herzen, die sich auf die Öffnungsschritte und Lockerungen freuen, die die gesunkenen Infektionszahlen erlauben.